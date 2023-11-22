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اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس
المواطن - فريق التحرير

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عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس لبحث التطورات في غزة.

اجتماع مع كاميرون

يأتي هذا بعد أن عقدت اللجنة الوزارية اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً رسمياً مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في لندن.

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وكان الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية، وهم وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والتركي هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية البريطانية طارق أحمد.

هدنة إنسانية

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، رحب الاجتماع بجهود الوساطة المشتركة لمصر وقطر والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.

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