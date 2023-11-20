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اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو !

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو !
المواطن - فريق التحرير

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قال سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لم يطلب منه أو من برنامج الاستقطاب التدخل لإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد.

وتحدث قائلًا: “إقالة نونو سانتو هي شأن خاص بنادي الاتحاد ونحن فقط وافقنا على الأمر لكننا لم نتدخل وما تردد حول طلب بنزيما مني أو من برنامج الاستقطاب التدخل لإقالة المدرب البرتغالي أمر غير صحيح”.

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وواصل: “التعاقد مع جوتا كان بطلب من نادي الاتحاد وكان من ضمن أهداف برنامج الاستقطاب وتواصلنا مع نادي الاتحاد بعد استبعاده، حتى لا يقع النادي تحت طائلة أي مشاكل قانونية”.

وأضاف: “لا يمكن لبرنامج الاستقطاب أن يتعاقد مع أي لاعب دون رغبة النادي الذي طلبه، كما قلت جوتا جاء بناءً على طلب من نادي الاتحاد”.

يذكر أن نادي الاتحاد كان قرر إقالة المدرب سانتو بعد الخسارة من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

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