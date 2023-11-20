تنبيه لـ 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة لساعات منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو ! من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب آلية الإبلاغ بحالة الطلب في برنامج ريف سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر
قال سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لم يطلب منه أو من برنامج الاستقطاب التدخل لإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد.
وتحدث قائلًا: “إقالة نونو سانتو هي شأن خاص بنادي الاتحاد ونحن فقط وافقنا على الأمر لكننا لم نتدخل وما تردد حول طلب بنزيما مني أو من برنامج الاستقطاب التدخل لإقالة المدرب البرتغالي أمر غير صحيح”.
وواصل: “التعاقد مع جوتا كان بطلب من نادي الاتحاد وكان من ضمن أهداف برنامج الاستقطاب وتواصلنا مع نادي الاتحاد بعد استبعاده، حتى لا يقع النادي تحت طائلة أي مشاكل قانونية”.
وأضاف: “لا يمكن لبرنامج الاستقطاب أن يتعاقد مع أي لاعب دون رغبة النادي الذي طلبه، كما قلت جوتا جاء بناءً على طلب من نادي الاتحاد”.
يذكر أن نادي الاتحاد كان قرر إقالة المدرب سانتو بعد الخسارة من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.
سعد اللذيذ يكشف حقيقة ما قيل عن تواصل كريم بنزيما معه بشأن أزمة مع نونو سانتو #كورة_روتانا pic.twitter.com/aEmAAhnT2E
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023
سعد اللذيذ: الاتحاد تواصل معنا بشأن إقالة "نونو سانتو" #كورة_روتانا pic.twitter.com/pxXQ6ARKUc
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023
العجمة يسأل سعد اللذيذ عن موقف "برنامج الاستقطاب" تجاه خروج "جوتا" من قائمة الاتحاد #كورة_روتانا pic.twitter.com/0DPHYGdhk6
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023