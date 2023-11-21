اللذيذ: جماهيرية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ساعدتنا في المفاوضات

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قال سعد اللذيذ رئيس رابطة دوري روشن السعودي: إن جماهيرية أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد ساهمت بشكل كبير في إنجاح كافة المفاوضات التي خاضها برنامج الاستقطاب مع اللاعبين الأجانب في صيف العام الحالي.
وتحدث اللذيذ قائلًا لـ برنامج “كورة روتانا”: “أي لاعب كنا نتفاوض معه كان يطلب تاريخًا عن النادي وهل له جماهيرية أم لا ؟، وكنا نعطيه كافة المعلومات عن هذا النادي مثل بطولاته وجماهيريته، وحقيقة الأندية الـ4 ساعدتنا بجماهيريتها وبشكل كبير في إنجاح كل المفاوضات التي خضناها”.
وكان نادي النصر نجح في ضم العديد من النجوم العالميين مثل كريستيانو رونالدو والكرواتي بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والإيفواري فوفانا، بينما تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار والصربي ميتروفيتش ومواطنه سيرجي سافيتش والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم، بينما تعاقد الاتحاد مع الفرنسي بنزيما والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو والإيطالي لويز فيليبي، أما الأهلي فضم الفرنسي سانت ماكسيمين والجزائري رياض محرز والبرازيلي إيبانيز والتركي ميريح ديميرال.
العجمة يسأل سعد اللذيذ: ما هو أكثر نادي ساعدتكم جماهيرته في التعاقد مع النجوم الكبار؟#كورة_روتانا pic.twitter.com/So60G8kVVQ
— برنامج كورة (@korarotana) November 20, 2023