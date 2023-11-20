Icon

لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر Icon سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه لجنة استقطابات ولم يُفرض علينا أي لاعب لضمه Icon الجاسر يزور ميناء دوراليه في جيبوتي Icon ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب الجزائر على موزمبيق Icon أم خطفت رضيعها طمعًا بفدية من زوجها! Icon السبب الوحيد وراء فشل هازارد مع ريال مدريد Icon الصراع بين إيلون ماسك وجيف بيزوس يصل للفضاء Icon خطأ منع ساديو ماني من الانضمام لـ الأهلي Icon توضيح بشأن سداد غرامة بدل فاقد للهوية الوطنية Icon حالة جمالية تخطف الأبصار في وادي أبو نخلة بالقصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متحدثًا عن أن تفاوض الأندية لحالها قد يضعها في مشاكل

اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه لا يمكن قبول أي صفقة يُبرمها أي ناد خارج برنامج الاستقطاب دون العودة للبرنامج وأخذ رأيه.

وقال رئيس رابطة دوري روشن في تصريحات لبرنامج “كورة روتانا”: “أي ناد يريد إبرام أي صفقة خارج برنامج الاستقطاب لابد من أن يستشيرنا لأنه إذا أتم الصفقة دون أخذ رأينا فهذا أمر مرفوض ولن يُسمح له بإتمام الصفقة إلا في حال تم التأكد من قدرته المالية على سداد مستحقات هذا اللاعب طوال مدة عقده”.

قد يهمّك أيضاً
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد

رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد

رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد

وأضاف: “على سبيل المثال إذا كانت صفقة ستكلف ناديًا 20 مليون ريال، أطلب من هذا النادي منحي إثبات بأنه يملك الـ20 مليون للاعب ولسداد مستحقاته وأن ذلك المبلغ لن يستخدم في شيء آخر”.

وكان اللذيذ تابع قائلًا: “لا يوجد لاعب واحد دخل ضمن (برنامج الاستقطاب) لم يتم الموافقة عليه من البرنامج ولم يتم فرض أي لاعب علينا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا اسمك إيه.. عارف يعني إيه مصرية؟
مشاهير

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا...

مشاهير
جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا
الرياضة

جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا

الرياضة
ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال...

أخبار رئيسية
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح
الرياضة

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ...

الرياضة
نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان
السعودية اليوم

نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

وظائف
محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034
السعودية اليوم

محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في...

السعودية اليوم
5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة على الطريق
أخبار السيارات

5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة...

أخبار السيارات