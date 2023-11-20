اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض

أوضح سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه لا يمكن قبول أي صفقة يُبرمها أي ناد خارج برنامج الاستقطاب دون العودة للبرنامج وأخذ رأيه.

وقال رئيس رابطة دوري روشن في تصريحات لبرنامج “كورة روتانا”: “أي ناد يريد إبرام أي صفقة خارج برنامج الاستقطاب لابد من أن يستشيرنا لأنه إذا أتم الصفقة دون أخذ رأينا فهذا أمر مرفوض ولن يُسمح له بإتمام الصفقة إلا في حال تم التأكد من قدرته المالية على سداد مستحقات هذا اللاعب طوال مدة عقده”.

وأضاف: “على سبيل المثال إذا كانت صفقة ستكلف ناديًا 20 مليون ريال، أطلب من هذا النادي منحي إثبات بأنه يملك الـ20 مليون للاعب ولسداد مستحقاته وأن ذلك المبلغ لن يستخدم في شيء آخر”.

وكان اللذيذ تابع قائلًا: “لا يوجد لاعب واحد دخل ضمن (برنامج الاستقطاب) لم يتم الموافقة عليه من البرنامج ولم يتم فرض أي لاعب علينا”.