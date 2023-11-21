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اللذيذ: عائلة رياض محرز وبنزيما ساهمت في قدومهما للسعودية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
اللذيذ: عائلة رياض محرز وبنزيما ساهمت في قدومهما للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن عائلة كل من الجزائري رياض محرز والفرنسي كريم بنزيما ساهمت بشكل كبير في انتقال الثنائي لـ دوري روشن صيف العام الحالي.

وقال اللذيذ في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا”: “عائلة محرز وبنزيما ساهمت في انتقالهما لـ دوري روشن كون اللاعبين مسلمين ورحبا بفكر القدوم للسعودية”.

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وكان محرز انضم للنادي الأهلي قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق الإنجليزي، بينما انضم النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية لنادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

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