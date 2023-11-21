اللذيذ: كريستيانو رونالدو لم يظهر في مفاوضات النصر إلا لحظة التوقيع

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قال سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك فريقًا احترافيًّا على أعلى مستوى كان أناب عنه خلال المفاوضات مع النصر، مضيفًا أن اللاعب لم يظهر في المفاوضات إلا في لحظة التوقيع.
وتحدث اللذيذ في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “هناك لاعبون أشكال وألوان ومنهم من يملك فريقًا احترافيًّا وعلى أعلى مستوى، كان يقود المفاوضات بالنيابة عنه ولم يظهر إلا لحظة التوقيع ومنهم كريستيانو رونالدو، هو أعلى لاعب يملك فريقًا احترافيًّا يساعده في دوري روشن”.
وأضاف: “هناك لاعب يظهر في كل المفاوضات ويكون وكيل نفسه، وهناك لاعبون لا يملكون وكيلًا من الأساس، بل لديه محامٍ فقط”.
سعد اللذيذ يكشف عن أكثر لاعب أجنبي بدوري روشن لديه فريق عمل احترافي #كورة_روتانا pic.twitter.com/6Xp06JCGKe
— برنامج كورة (@korarotana) November 20, 2023