اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد

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كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن برنامج الاستقطاب لن يُعوض نادي الهلال بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.
وقال اللذيذ متحدثًا مع الإعلامي “تركي العجمة” في برنامج “كورة روتانا”: “لا نستطيع تعويض الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي بصفقة مالية ضخمة من العيار الثقيل، لأن هذا الأمر غير مُتاح حاليًّا، كذلك نعمل في برنامج الاستقطاب على تطوير سياستنا في تأمين اللاعبين من الإصابات القوية، ومن إصابات العجز الدائم”.
وأضاف اللذيذ: “لا نهتم بالتأمين على اللاعب الأجنبي، ولكن على اللاعب السعودي أيضًا”.
وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتحدث رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي عن اللاعب نيمار قائلًا: “سيحتاج لفترة طويلة من العلاج للعودة إلى المباريات هو يستجيب بشكل جيد ولكنه سيحتاج لمزيد من الجهد والعمل بشكل قوي على لياقته البدنية للعودة”.
وأضاف: “الإصابات تختلف من لاعب آخر، وكل لاعب يأخذ وقته حتى يعود للمباريات”.
العجمة يسأل سعد اللذيذ: كيف سيتم تعويض الهلال عن #نيمار؟#كورة_روتانا pic.twitter.com/DIuFFOiY19
— برنامج كورة (@korarotana) November 20, 2023