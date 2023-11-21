Icon

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال Icon اللذيذ: 3 أسباب لم تُنجّح مفاوضاتنا مع ليونيل ميسي Icon انفراجة جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل Icon قصة تورط مشهور سعودي في جريمة غسل أموال Icon نائب رئيس رابطة دوري روشن يكشف هوية محدد صفقات الأهلي الصيفية Icon اللذيذ: جماهيرية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ساعدتنا في المفاوضات Icon بدء استقبال طلبات الشركات للحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج Icon اللذيذ: عائلة رياض محرز وبنزيما ساهمت في قدومهما للسعودية Icon المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍٍّ وزائر خلال أسبوع Icon سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن برنامج الاستقطاب لن يُعوض نادي الهلال بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال اللذيذ متحدثًا مع الإعلامي “تركي العجمة” في برنامج “كورة روتانا”: “لا نستطيع تعويض الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي بصفقة مالية ضخمة من العيار الثقيل، لأن هذا الأمر غير مُتاح حاليًّا، كذلك نعمل في برنامج الاستقطاب على تطوير سياستنا في تأمين اللاعبين من الإصابات القوية، ومن إصابات العجز الدائم”.

قد يهمّك أيضاً
الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي 

الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي 

الأندية السعودية تواصل محاولات ضم محمد صلاح

الأندية السعودية تواصل محاولات ضم محمد صلاح

وأضاف اللذيذ: “لا نهتم بالتأمين على اللاعب الأجنبي، ولكن على اللاعب السعودي أيضًا”.

إصابة نيمار

وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي عن اللاعب نيمار قائلًا: “سيحتاج لفترة طويلة من العلاج للعودة إلى المباريات هو يستجيب بشكل جيد ولكنه سيحتاج لمزيد من الجهد والعمل بشكل قوي على لياقته البدنية للعودة”.

وأضاف: “الإصابات تختلف من لاعب آخر، وكل لاعب يأخذ وقته حتى يعود للمباريات”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين
السعودية اليوم

وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب
الرياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب

الرياضة
الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن
آخر الاخبار

الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن

آخر الاخبار
كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم
السعودية اليوم

جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وسيول على نجران
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول على نجران

السعودية اليوم
أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ...

الرياضة
نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو
آخر الاخبار

نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو

آخر الاخبار