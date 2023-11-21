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اللاعب كان قريبًا من الهلال وانضم في النهاية لإنتر ميامي الأمريكي

اللذيذ: 3 أسباب لم تُنجّح مفاوضاتنا مع ليونيل ميسي

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
اللذيذ: 3 أسباب لم تُنجّح مفاوضاتنا مع ليونيل ميسي
المواطن - محمد سمعه

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أوضح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن، أن هناك 3 أسباب جعلت مفاوضات برنامج الاستقطاب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي للقدوم إلى نادي الهلال لم يُكتب لها النجاح.

وقال اللذيذ في برنامج “كورة روتانا”: “أي مفاوضات في الدنيا قابلة للاتفاق وللاختلاف، نحن فاوضنا ميسي وكان يملك أكثر من عرض من أندية غير سعودية”.

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خطة ليونيل ميسي

وأضاف: “الأسباب التي جعلت ميسي لا يأتي لـ دوري روشن، هي خطته التي كان وضعها بالرحيل من باريس سان جيرمان الفرنسي للدوري الأمريكي، اللاعب فضّل كذلك عدم القدوم للسعودية في الوقت الحالي، عرضنا المالي كان الأفضل لكنه فضّل الانتقال لدوري آخر بسبب شعوره بالراحة هناك”.

وتابع اللذيذ: “لاعب كرة القدم هو إنسان بالنهاية ولديه عائلة وأطفال، يبحث دائمًا عن اختيار الأفضل لهم”.

يذكر أن الهلال كان قاب قوسين أو أدنى من ضم ليونيل ميسي لكن النجم الأرجنتيني المتوج بـ كأس العالم 2022 فضّل الرحيل للدوري الأمريكي والعمل مع الإنجليزي دايفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي.

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