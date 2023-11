اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية

أعلنت السلطات الكندية، مساء أمس الأربعاء، عن تفاصيل حادث سيارة انفجرت عند نقطة تفتيش على الجانب الأمريكي من الجسر الأمريكي الكندي في شلالات نياجرا؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإغلاق أربعة معابر حدودية في المنطقة.

وأثار الحادث مخاوف على جانبي الحدود، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوله: إن المسؤولين الكنديين “يأخذون هذا الأمر الاستثنائي على محمل الجد”. بينما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع التطورات عن كثب.

وقال مسؤول في وكالات إنفاذ القانون لوكالة أسوشيتد برس: إن القتيلين كانا من ركاب السيارة.

*according to multiple law enforcement sources* the explosion today at the US / Canada Rainbow border bridge was the result of a VBIED terrorist attack.

Still developing so details will likely change…#Niagara #Niagarafalls #RainbowBridge #VBIED #explosion pic.twitter.com/iayD1hOm3n

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) November 22, 2023