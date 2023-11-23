Icon

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم Icon اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية Icon شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل Icon العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل Icon وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة Icon برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد Icon إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض Icon لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة Icon هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني Icon لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعدما أدى إلى مقتل شخصين

اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات الكندية، مساء أمس الأربعاء، عن تفاصيل حادث سيارة انفجرت عند نقطة تفتيش على الجانب الأمريكي من الجسر الأمريكي الكندي في شلالات نياجرا؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإغلاق أربعة معابر حدودية في المنطقة.

حالة استنفار على الحدود الكندية الأمريكية

وأثار الحادث مخاوف على جانبي الحدود، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوله: إن المسؤولين الكنديين “يأخذون هذا الأمر الاستثنائي على محمل الجد”. بينما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع التطورات عن كثب.

قد يهمّك أيضاً
مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس العالم

مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس العالم

أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها

أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها

وقال مسؤول في وكالات إنفاذ القانون لوكالة أسوشيتد برس: إن القتيلين كانا من ركاب السيارة.

تحقيقات في حادث الانفجار

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في انفجار السيارة الذي أدى إلى مقتل شخصين عند جسر رينبو على الحدود الأمريكية الكندية.

وقالت مصادر متعددة في جهات أمنية لشبكة CNN: إن مقاطع الفيديو التي راجعتها السلطات تظهر السيارة وهي تدخل الجسر على الجانب الأمريكي ثم تتسارع بمعدل مرتفع.

وصرح وزير السلامة العامة الكندي دومينيك ليبلانك للصحفيين أمس الأربعاء: “من الواضح أن هذا وضع خطير للغاية”. وأدى الانفجار الذي وقع عشية عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة إلى إغلاق المنافذ.

رفع حالة التأهب الأمني

وقال مسؤولون: إن جميع الجسور الأربعة بين كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك جسر السلام ولويستون كوينستون وويرلبول، تم إغلاقها.

وقالت شرطة تورونتو في منشور على موقع X: “بسبب الحادث الذي وقع اليوم على الحدود الكندية الأمريكية، سنزيد الدوريات في جميع أنحاء المنطقة الحدودية”. وأضافت الشرطة: “هذه الإجراءات من باب الحذر الشديد، ولا توجد تهديدات معروفة حتى الآن”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع

وظائف
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم
الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر
السعودية اليوم

أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر

السعودية اليوم
هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه
آخر الاخبار

هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه

آخر الاخبار
قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون
السعودية اليوم

قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج...

السعودية اليوم
بنك البلاد يسجل 616.2 مليون ريال أرباحاً
السوق

بنك البلاد يسجل 616.2 مليون ريال أرباحاً

السوق