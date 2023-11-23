اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية

أعلنت السلطات الكندية، مساء أمس الأربعاء، عن تفاصيل حادث سيارة انفجرت عند نقطة تفتيش على الجانب الأمريكي من الجسر الأمريكي الكندي في شلالات نياجرا؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإغلاق أربعة معابر حدودية في المنطقة.

حالة استنفار على الحدود الكندية الأمريكية

وأثار الحادث مخاوف على جانبي الحدود، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوله: إن المسؤولين الكنديين “يأخذون هذا الأمر الاستثنائي على محمل الجد”. بينما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع التطورات عن كثب.

وقال مسؤول في وكالات إنفاذ القانون لوكالة أسوشيتد برس: إن القتيلين كانا من ركاب السيارة.

*according to multiple law enforcement sources* the explosion today at the US / Canada Rainbow border bridge was the result of a VBIED terrorist attack. Still developing so details will likely change…#Niagara #Niagarafalls #RainbowBridge #VBIED #explosion pic.twitter.com/iayD1hOm3n — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) November 22, 2023

تحقيقات في حادث الانفجار

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في انفجار السيارة الذي أدى إلى مقتل شخصين عند جسر رينبو على الحدود الأمريكية الكندية.

وقالت مصادر متعددة في جهات أمنية لشبكة CNN: إن مقاطع الفيديو التي راجعتها السلطات تظهر السيارة وهي تدخل الجسر على الجانب الأمريكي ثم تتسارع بمعدل مرتفع.

وصرح وزير السلامة العامة الكندي دومينيك ليبلانك للصحفيين أمس الأربعاء: “من الواضح أن هذا وضع خطير للغاية”. وأدى الانفجار الذي وقع عشية عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة إلى إغلاق المنافذ.

رفع حالة التأهب الأمني

وقال مسؤولون: إن جميع الجسور الأربعة بين كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك جسر السلام ولويستون كوينستون وويرلبول، تم إغلاقها.

وقالت شرطة تورونتو في منشور على موقع X: “بسبب الحادث الذي وقع اليوم على الحدود الكندية الأمريكية، سنزيد الدوريات في جميع أنحاء المنطقة الحدودية”. وأضافت الشرطة: “هذه الإجراءات من باب الحذر الشديد، ولا توجد تهديدات معروفة حتى الآن”.