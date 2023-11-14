اللقطات الأولى لـ كوكايين البيت الأبيض

كشفت لقطات فضيحة العثور على كوكايين بالبيت الأبيض، حيث عُثر على كيس صغير يحتوي على جرام واحد تقريبًا من المادة المسحوقية البيضاء في الخزانة رقم 50 بالقرب من المدخل الغربي للبيت الأبيض.

الصور الأولى لواقعة كوكايين البيت الأبيض

أنهت الخدمة السرية تحقيقاتها بعد 11 يومًا فقط من اكتشاف الكوكايين من قبل عميل دخل الجناح الغربي ليلة الأحد 2 يوليو الماضي، وأوضحت التحقيقات أنه لم تتمكن من العثور على الجاني بسبب نقص الأدلة المادية بعد أن فشل اختبار الطب الشرعي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العثور على بصمات الأصابع أو الحمض النووي الكافي على الحقيبة.

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الصور الأولى لواقعة اكتشاف كوكايين في البيت الأبيض والتي تعود إلى الثاني من يوليو الماضي واستغرق التحقيق فيها 11 يومًا دون التوصل إلى أي دليل.

فشل التحقيقات

وبعد اكتشاف الخدمة السرية في البيت الأبيض للكوكايين اضطرت إلى إغلاق الجناح الغربي من البيت الأبيض لمدة 11 يومًا وبدأت في تحقيق لم يتوصل إلى أي دليل.

ولأول مرة نشرت “ديلي ميل” الكوكايين وتظهر الصور حقيبة تحتوي على المخدرات غير المشروعة.

عدم الوصول للجاني

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الخدمة السرية ضيقت نطاق قائمة المشتبه بهم إلى 500 شخص، ولكن لم يتم التعرف على الجاني مطلقًا، وأدرجت الخدمة السرية صورًا لحقيبة المسحوق الأبيض التي تم العثور عليها في حفرة صغيرة تستخدم لتخزين المتعلقات الشخصية بالقرب من المدخل التنفيذي الغربي للبيت الأبيض استجابة لطلب قانون حرية المعلومات.

وحينما عثر على الكوكايين في الثاني من يوليو الماضي، كانت عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمن فيهم ابنه هانتر، تقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد.

رد البيت الأبيض

جاء الرد الأولي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير على الأسئلة حول ما إذا كان الكوكايين ينتمي إلى أحد أفراد أسرة بايدن، إلا أنها أشارت إلى أنهم ليسوا كانوا في عطلة خارج البيت الأبيض.

يذكر أن آشلي ابنة الرئيس بايدن، عانت من تعاطي المخدرات وذهبت إلى منشأة لإعادة التأهيل، إلى جانب أن هانتر بايدن كتب مذكرات كاملة عن معركته مع تعاطي المخدرات والكحول، والتي تضمنت وصفًا لتعاطي الكوكايين بكثرة.

وفي الأيام التي أعقبت الاكتشاف، أشار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى أنه من الممكن أن يكون عامل بناء هو من جلب الكوكايين، حيث تم العثور عليه بالقرب من غرفة العمليات، التي كان يجري تجديدها في ذلك الوقت.