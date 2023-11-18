سقوط 200 قتيل

وقال تلفزيون فلسطين: “200 قتيل في القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة”. وأوضح: “أن الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة”.

ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية عشرات الجثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث.

السعودية تدين وتستنكر

بدورها أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

استهداف 3 مدارس

واستهدف طيران الاحتلال اليوم السبت، 3 مدارس في شمالي قطاع غزة وهما “الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين”، الاستهداف الذي أسقط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من المدنيين العزل وتحديدًا النساء والأطفال.

الثلاث مدارس التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في قطاع غزة، ومخصصين لاستقبال النازحين في أوقات الحرب.

مدرسة أبو حسين

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة أبو حسين، في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقًا لما أعلنه تلفزيون فلسطين.

وحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف مدرسة أبو حسين والتي تأوي داخلها العشرات من النازحين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين النازحين.