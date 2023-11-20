اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة

تخطط الصين لقطار عائم مذهل تبلغ سرعته 621 ميلًا في الساعة ويسير بشكل أسرع من الطائرة، حيث يحقق وتيرة مذهلة في اختبار السرعة، حيث وصل أحدث قطار فائق السرعة في الصين إلى سرعة مذهلة بلغت 281 ميلًا في الساعة.

قطار الصين العائم

وتعمل الصين على تطوير قطارات تستخدم التحليق المغناطيسي لتقديم بديل للطيران، وتقدم الصين الآن قطار ماجليف قيد التشغيل، والذي يربط مطار شنغهاي بوسط المدينة، مما يجعل الرحلة التي يبلغ طولها 19 ميلًا ممكنة في حوالي سبع دقائق.

وبعد هذا النجاح الكبير، تخطط شركة السكك الحديدية الصينية لتوسيع هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء البلاد، لربط المناطق الحضرية والريفية.

قطار أسرع من الطائرة

وبلغت أعلى سرعة قطارات مسجلة حول العالم 357 ميلًا في الساعة، والتي حطمها القطار الفرنسي V150 في عام 2007. وعلى الرغم من أن شركة السكك الحديدية الصينية لم تحطم هذا الرقم القياسي بعد، إلا أن اختبارات الأداء الأولية الخاصة بها أثبتت أنها تسير على الطريق الصحيح لتطوير أسرع قطار حتى الآن.

وبمجرد الانتهاء من المشروع، يأمل المهندسون أن تصل سرعة القطار إلى 621 ميلًا في الساعة. وفي حالة نجاحها، فإن هذا من شأنه أن يجعل القطارات أسرع بكثير من الرحلات الجوية التجارية، التي تميل إلى السفر بسرعة متوسطة تبلغ 550 ميلًا في الساعة.

بديل آمن للطيران



ومن المتوقع أن تعمل هذه القطارات على تقليل انبعاثات تلوث الهواء، مع تقليل أوقات السفر وتكاليفه في نفس الوقت. وتعد الصين رائدة في تطوير السكك الحديدية عالية السرعة، لكن القوى العالمية الأخرى تعمل أيضًا على تطوير قطاراتها عالية السرعة لتوفير بديل للطيران.

عملت شركتا Siemens وBombardier معًا لتطوير ICE 3، وهي عائلة من القطارات الكهربائية عالية السرعة التي تسير بين هولندا وألمانيا. وتسافر هذه القطارات عادةً بسرعة قصوى تبلغ 198 ميلًا في الساعة، على الرغم من أنه يُسمح للقطارات التي تعمل بين فرانكفورت وكولونيا بالعمل بسرعة أكبر من 200 ميل في الساعة لتجنب التأخير. يوجد أيضًا في أوروبا قطار غراند فيتيس، أو TGV، الذي كان أول خط سكة حديد عالي السرعة في القارة.