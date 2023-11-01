بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20% بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا في جوائز الاتحاد الآسيوي .. سالم الدوسري سادس سعودي يُتوج بالأفضل في آسيا بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما المتأهلون لربع نهائي كأس الملك 4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد ياسر المسحل: الاتحاد السعودي سيُلبي جميع متطلبات الفيفا لنيل حق الاستضافة
أُقيمت خلال يومي الاثنين والثلاثاء، منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الملك موسم 2023/ 2024.
وجاءت نتائج مباريات أول أمس الاثنين كالتالي: “الفيصلي يفوز على النجمة بثلاثية دون رد، الخليج يفوز على ضمك بركلات الترجيح، الهلال يفوز على الحزم بثلاثية دون رد”.
وفي مباريات أمس “فاز التعاون على الوحدة بنتيجة 2- 0، الشباب هزم الفتح بنتيجة 2- 1، النصر هزم الاتفاق 1- 0، الاتحاد هزم الفيحاء بثلاثية دون رد، أبها فاز على الأهلي بنتيجة 2- 1”.
وتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كل من “الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، النصر، الاتحاد، أبها”.
يذكر أن نادي الهلال كان آخر المتوجين بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/ 2023 بعد الفوز في مايو الماضي على الوحدة في النهائي بركلات الترجيح.