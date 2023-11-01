المتأهلون لربع نهائي كأس الملك

أُقيمت خلال يومي الاثنين والثلاثاء، منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الملك موسم 2023/ 2024.

وجاءت نتائج مباريات أول أمس الاثنين كالتالي: “الفيصلي يفوز على النجمة بثلاثية دون رد، الخليج يفوز على ضمك بركلات الترجيح، الهلال يفوز على الحزم بثلاثية دون رد”.

وفي مباريات أمس “فاز التعاون على الوحدة بنتيجة 2- 0، الشباب هزم الفتح بنتيجة 2- 1، النصر هزم الاتفاق 1- 0، الاتحاد هزم الفيحاء بثلاثية دون رد، أبها فاز على الأهلي بنتيجة 2- 1”.

ربع نهائي كأس الملك

وتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كل من “الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، النصر، الاتحاد، أبها”.

يذكر أن نادي الهلال كان آخر المتوجين بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/ 2023 بعد الفوز في مايو الماضي على الوحدة في النهائي بركلات الترجيح.