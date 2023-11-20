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الإدارة الأمريكية تكافح لإقناع إسرائيل بمنع التصعيد

المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مصادر أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أصبحت متوترة للغاية، بسبب المحادثات الجارية بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى بين حماس وإسرائيل.

محادثات أكثر توترًا

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، قولهم: “إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة”.

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ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن “المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا مع استمرار الأخير برفض فترات هدنة أطول”.

منطقة عازلة على حدود غزة

وأضافت الصحيفة أن “مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل”.

وتابعت أن “واشنطن أعربت لحكومة إسرائيل عن إحباطها إزاء عدد القتلى المدنيين في غزة، وأن المسؤولين الأمريكيين قلقون إزاء عدد الضحايا الفلسطينيين وخطط إسرائيل النهائية لغزة”.

وختمت الصحيفة بالقول: إن حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب.

اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم استدعاء مجلس الحرب الإسرائيلي لاجتماع طارئ الآن، وذلك مع وجود خلافات داخل إسرائيل بشأن القرارات الأخيرة لمجلس الحرب، بما في ذلك إدخال المساعدات والوقود إلى غزة.

وكان المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​الموسع في إسرائيل وافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن المجلس الموسع وافق في نهاية اجتماع استمر نحو ست ساعات ونصف على قرار المجلس الوزاري المصغر بالامتثال للطلب الأمريكي وإدخال كمية محدودة من الوقود إلى القطاع.

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