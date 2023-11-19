المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية

يواصل الدفاع المدني متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًّا، ويدعو إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار، وأخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

توجيهات من المدني

ووجه الدفاع المدني بعدم الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار، وعدم تجاوز مجاري السيول تجنبًا لازدياد تدفق المياه وسرعة جريانها، إلى جانب ضرورة الحذر والانتباه عندما تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا.

وأكد الدفاع المدني على ضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى خطورة فعلهم.