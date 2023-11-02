Icon

المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة Icon من أقل الناس إصابة بالجلطات؟ Icon سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين Icon معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين Icon 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض Icon موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد Icon هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي Icon موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية Icon وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن Icon منتدى الأمن السيبراني يختتم أعماله بـ 35 جلسة ومشاركين من 120 دولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
أمطار وجريان للسيول وتساقط للبرد

المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
المدني يحذر من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل، العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة.

قد يهمّك أيضاً
ضربة لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية

ضربة لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية

طبيب هندي يعتدى على مصاب بـ الإيدز خوفًا من العدوى !

طبيب هندي يعتدى على مصاب بـ الإيدز خوفًا من العدوى !

طقس الرياض

كما يُتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والمجمعة ورماح والزلفي والغاط وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والخرج والمزاحمية والحريق والقويعية وعفيف والأفلاج، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة