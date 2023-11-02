المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

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أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، متماشيًا مع توقعات أغلب المحللين.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس، وهو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19.25 بالمائة للإيداع و20.25 بالمائة للإقراض، وهو الأعلى تاريخيًّا.
وكان المركزي رفع الفائدة نقطة مئوية واحدة في أغسطس الماضي، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11 بالمائة منذ مارس 2022، عندما سمح بتحريك سعر الجنيه.