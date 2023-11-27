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عند تناول اللحوم المحقونة بها

المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان
المواطن - فريق التحرير

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حذرت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات من الإفراط في تناول المضادات الحيوية لما لها من تأثير على صحة الإنسان بشكل عام.

انقتال الأدوية للبشر

وأشارت إلى أن المضادات الحيوية أو الأدوية يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناول لحوم الحيوانات المحقونة بها، ولهذا ظهر مؤخرًا اتجاه جديد في مراكز بيع اللحوم والسوبرماركت حيث يتم كتابة بيانات على المنتج سواء من اللحوم والدواجن تشير إلى آخر تاريخ تم حقن الحيوان فيه بالأدوية.

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مخاطر المضادات الحيوية

ولفتت إلى أن تناول تلك المضادات في حالات الإنفلونزا يقضي على البكتيريا النافعة في الجسم، مشيرة إلى أن الشخص لا يحتاج إلى تناول تلك المضادات في الكثير من الحالات دون الرجوع إلى الطبيب.

يذكر أنه لا بد أن يكون تناول الأدوية تحت إشراف طبي، مع الالتزام بالنصائح الموجهة من الطبيب في كيفية حفظ العلاج والفترة المحددة لكل مرض، لتفادي الآثار الجانبية ومضاعفات الأدوية.

 

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