المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان

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حذرت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات من الإفراط في تناول المضادات الحيوية لما لها من تأثير على صحة الإنسان بشكل عام.
وأشارت إلى أن المضادات الحيوية أو الأدوية يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناول لحوم الحيوانات المحقونة بها، ولهذا ظهر مؤخرًا اتجاه جديد في مراكز بيع اللحوم والسوبرماركت حيث يتم كتابة بيانات على المنتج سواء من اللحوم والدواجن تشير إلى آخر تاريخ تم حقن الحيوان فيه بالأدوية.
ولفتت إلى أن تناول تلك المضادات في حالات الإنفلونزا يقضي على البكتيريا النافعة في الجسم، مشيرة إلى أن الشخص لا يحتاج إلى تناول تلك المضادات في الكثير من الحالات دون الرجوع إلى الطبيب.
يذكر أنه لا بد أن يكون تناول الأدوية تحت إشراف طبي، مع الالتزام بالنصائح الموجهة من الطبيب في كيفية حفظ العلاج والفترة المحددة لكل مرض، لتفادي الآثار الجانبية ومضاعفات الأدوية.
فيديو | استشارية أمراض معدية د. حوراء البيات: تنتقل المضادات الحيوية أو الأدوية إلى الإنسان عند تناول لحوم الحيوانات المحقونة بها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QODZmbFx8R
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2023