المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.68 مليار ريال الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة حتى الـ8 مساء المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد وظائف أكاديمية في جامعة المجمعة هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030 حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 تصل مطار العريش
يسارع البعض في تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ظنًا منه أنها تفيد في علاج كل الأمراض بما فيها الإنفلونزا الموسمية أو نزلات البرد لكن الحقائق العلمية تثبت عكس ذلك.
والحقيقة التي لا يدركها الكثير من الأشخاص أن المضادات الحيوية تستخدم في القضاء على البكتيريا، بالتالي فهي لا تساعد على علاج الإنفلونزا ولا علاج نزلات البرد، حيث إن سبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد هو فيروسات، كما أن الفيروسات لها بنية لا تتأثر بهذه المضادات لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها.
والمعروف أن الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى تطوير المقاومة البكتيرية ضد المضادات، ما يتسبب في مقاومة الجسم لها عندما تكون الحاجة فعلية إليه وتحدث مقاومة المضادات عندما تغير البكتيريا نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.