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المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد
المواطن - فريق التحرير

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يسارع البعض في تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ظنًا منه أنها تفيد في علاج كل الأمراض بما فيها الإنفلونزا الموسمية أو نزلات البرد لكن الحقائق العلمية تثبت عكس ذلك.

علاج الإنفلونزا ونزلات البرد

والحقيقة التي لا يدركها الكثير من الأشخاص أن المضادات الحيوية تستخدم في القضاء على البكتيريا، بالتالي فهي لا تساعد على علاج الإنفلونزا ولا علاج نزلات البرد، حيث إن سبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد هو فيروسات، كما أن الفيروسات لها بنية لا تتأثر بهذه المضادات لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها.

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مقاومة المضادات الحيوية

والمعروف أن الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى تطوير المقاومة البكتيرية ضد المضادات، ما يتسبب في مقاومة الجسم لها عندما تكون الحاجة فعلية إليه وتحدث مقاومة المضادات عندما تغير البكتيريا نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية.

المضادات الحيوية

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