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رفعت نسبتها إلى 2.2% بعد إتمام الصفقة

المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.68 مليار ريال

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.68 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي جروب (Citi Group) بقيمة إجمالية تبلغ 1,685,868,750 ريالاً أي ما يعادل (449,565,000 دولار أمريكي).

صفقة المملكة القابضة

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، فقد ارتفعت حصة شركة المملكة القابضة في سيتي جروب (Citi Group) من 1.63% إلى 2.2% بعد شراء هذه الأسهم مشيرة إلى أنه تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية.

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يذكر أن سيتي جروب (Citi Group) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك.

 

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