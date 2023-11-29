المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.68 مليار ريال الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة حتى الـ8 مساء المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد وظائف أكاديمية في جامعة المجمعة هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030 حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 تصل مطار العريش
أعلنت شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي جروب (Citi Group) بقيمة إجمالية تبلغ 1,685,868,750 ريالاً أي ما يعادل (449,565,000 دولار أمريكي).
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، فقد ارتفعت حصة شركة المملكة القابضة في سيتي جروب (Citi Group) من 1.63% إلى 2.2% بعد شراء هذه الأسهم مشيرة إلى أنه تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية.
يذكر أن سيتي جروب (Citi Group) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك.