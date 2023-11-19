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خلال مواجهة الأردن المقبلة

المنتخب السعودي عينه على الصدارة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
المنتخب السعودي عينه على الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز أمام الأردن.

الأخضر ضيفًا على الأردن

ويحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب

المنتخب السعودي يسعى للفوز

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المباراة المقبلة، بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز تواجده في صدارة المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، بعد الفوز على باكستان برباعية نظيفة في الجولة الأولى.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

وعلى الرغم من الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الأخضر، وكان آخرها، استبعاد ياسر الشهراني، سالم الدوسري، عبدالإله العمري وناصر الدوسري، إلا أن مانشيني يطمح في مواصلة النتائج الإيجابية بتحقيق الفوز الرسمي الثاني.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب الأردن الأول لكرة القدم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظهور بشكل مميز أمام الأخضر وتحقيق الفوز، خاصة بعد التعثر في الجولة الأولى بالتعادل ضد طاجيكستان بهدف لكل منهما.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @Yalmisehal

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