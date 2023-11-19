المنتخب السعودي عينه على الصدارة

يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز أمام الأردن.

الأخضر ضيفًا على الأردن

ويحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المنتخب السعودي يسعى للفوز

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المباراة المقبلة، بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز تواجده في صدارة المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، بعد الفوز على باكستان برباعية نظيفة في الجولة الأولى.

وعلى الرغم من الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الأخضر، وكان آخرها، استبعاد ياسر الشهراني، سالم الدوسري، عبدالإله العمري وناصر الدوسري، إلا أن مانشيني يطمح في مواصلة النتائج الإيجابية بتحقيق الفوز الرسمي الثاني.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب الأردن الأول لكرة القدم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظهور بشكل مميز أمام الأخضر وتحقيق الفوز، خاصة بعد التعثر في الجولة الأولى بالتعادل ضد طاجيكستان بهدف لكل منهما.