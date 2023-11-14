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خلال مواجهة باكستان المقبلة

المنتخب السعودي يبحث عن فوز غائب

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
المنتخب السعودي يبحث عن فوز غائب
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ كأس العالم 2022.

الأخضر يُلاقي باكستان في التصفيات

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد باكستان، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يستهدف الفوز

ويبحث الأخضر بقيادة مانشيني عن فوزه غائب منذ انتصاره على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ووصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى 8 مباريات على التوالي دون انتصار، حيث خسر في 7 مباريات، واكتفى بتعادل وحيد أمام نيجيريا خلال معسكر شهر أكتوبر الماضي الذي أُقيم في البرتغال.

المنتخب السعودي ضد نيجيريا
جانب من مباراة السعودية ونيجيريا – المصدر @SaudiNT

وخسر الأخضر ضد بولندا والمكسيك في نهائيات كأس العالم، وخسر وديًّا في عام 2023 أمام كل من؛ فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية وبنما، وذلك بالإضافة إلى تعادل مع نيجيريا بنتيجة 2/ 2.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي خاض 3 مواجهات في عام 2023، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، إلا أن الأخضر شارك فيها بالصف الثاني، وبدأ بالفوز على اليمن، وخسر أمام العراق وعمان.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – saff

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