المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، معسكره الإعدادي في الأحساء، استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن.

المنتخب السعودي يُدشن معسكره

وانتظم لاعبو الأخضر، اليوم الأحد، في المعسكر الإعدادي، حيث وصلت البعثة إلى الأحساء، وسط استقبال خاص من مسؤولي نادي الفتح.

وأجرى لاعبو الأخضر الحصة التدريبية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تمارين تكتيكية، واختتم الحصة بتمارين الإطالة.

واكتفى سالم الدوسري ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي، فيما قرر مانشيني استبعاد أيمن يحيى من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لعدم الجاهزية الطبية، واستدعى خالد الغنام بدلًا منه.

وسيواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الاثنين بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على الملعب الرديف بنادي الفتح، وتقرر أن تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الأخضر يواجه باكستان والأردن

ويستعد الأخضر لمواجهتي باكستان في الأحساء، والأردن في عمان، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.