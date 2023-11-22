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بعد الفوز على الأردن

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

فوز الأخضر ضد الأردن

ولعب المنتخب السعودي ضد الأردن بالأمس، على ملعب عمان الدولي، في الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2027، ونجح الأخضر في الفوز بهدفين دون رد.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تألق المنتخب السعودي

ونجح الأخضر للمرة الأولى منذ عامين في تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين ويخرج بشباك نظيفة، منذ الفوز على فيتنام وعمان بهدف نظيف تواليًا، خلال شهر نوفمبر عام 2021، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @Yalmisehal

ويُعد هذا الفوز هو الرسمي الأول الذي يُحققه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ملعب الأردن، ليرفع الأخضر عدد انتصاراتهم على النشامى إلى 7، فيما خسر 5 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، وبفارق نقطتين عن طاجيكستان الوصيفة، ثم منتخب الأردن الأول لكرة القدم برصيد نقطة، وتتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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