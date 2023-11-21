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قبل مواجهة الأردن اليوم

المنتخب السعودي يتألق على ملعب عمان الدولي

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
المنتخب السعودي يتألق على ملعب عمان الدولي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني، في ظل المنافسة القوية بينهما، لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي ضيفًا على الأردن

ويحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، فيما تتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.

نتائج الأخضر على ملعب عمان

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة التي يخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب عمان الدولي، حيث سبق وواجه كلًا من؛ كازاخستان، الأردن، الكويت، العراق وفلسطين.

وحقق الأخضر نتائج مميزة على ملعب عمان الدولي، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات، وتعادل مرة وخسر أخرى، ما يُحفز اللاعبين على مواصلة التألق والعودة بنقاط مباراة الأردن، لتعزيز تواجد المنتخب في الصدارة.

وتُعد هذه المباراة هي المواجهة رقم 10 للأخضر في الأردن، وواجه 6 منتخبات في اللقاءات السابقة؛ يتصدرها النشامى بـ3 مباريات، وخاض مباراتين ضد العراق، ولقاء أمام الصين، الكويت فلسطين وكازاخستان.

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