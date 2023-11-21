المنتخب السعودي يتصدر المجموعة السابعة بثنائية في الأردن

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حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب الأردن بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وسجل النجم صالح الشهري هدفي الأخضر في الدقيقتين الـ 10 و30.
وحافظ الأخضر على تقدمه في الشوط الثاني، ليفوز بالمباراة ويصل رصيده لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.
هدددددف!⚽
صالح الشهري يضيف ثاني الأهداف لمنتخبنا الوطني🤩🇸🇦
#السعودية_الأردن | #SSC pic.twitter.com/l94FVwKZfO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023
هدددددف!⚽
مبكرًا.. صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر⚽️🇸🇦
#السعودية_الأردن | #SSC pic.twitter.com/LcFZhJnpnA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023