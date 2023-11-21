المنتخب السعودي يتصدر المجموعة السابعة بثنائية في الأردن

حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على مضيفه منتخب الأردن بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

المنتخب السعودي ضد الأردن

وسجل النجم صالح الشهري هدفي الأخضر في الدقيقتين الـ 10 و30.

وحافظ الأخضر على تقدمه في الشوط الثاني، ليفوز بالمباراة ويصل رصيده لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.