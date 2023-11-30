المنتخب السعودي يحتل المركز الـ56 عالميًّا

تقدم المنتخب السعودي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر أكتوبر الجاري، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.

تصنيف المنتخب السعودي

وجاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الـ56 عالميًّا في تصنيف فيفا الجديد، والخامس على الصعيدين الآسيوي والعربي، وذلك بعدما تواجد في المرتبة الـ57 خلال التصنيف الأخير.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني مباراتين ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وظهر الأخضر بشكل مميز بقيادة مانشيني، حيث نجح في تحقيق الفوز على المنتخب الباكستاني الأول لكرة القدم برباعية دون رد في الرياض، قبل أن يتجاوز عقبة الأردن بثنائية نظيفة في عمان.

الأرجنتين في الصدارة

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على تواجده في صدارة التصنيف العالمي، يليه فرنسا، فيما تمكن المنتخب الإنجليزي من خطف المركز الثالث من البرازيل.