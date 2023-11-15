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خلال مواجهة باكستان غدًا

المنتخب السعودي يسعى لانطلاقة قوية بالتصفيات

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
المنتخب السعودي يسعى لانطلاقة قوية بالتصفيات
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في الظهور بشكل مميز ضد نظيره الباكستاني، وتحقيق الفوز.

الأخضر يُلاقي باكستان غدًا

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الباكستاني، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يسعى للفوز

ويسعى الأخضر بقيادة مانشيني، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن المنتخب السعودي منذ نهائيات كأس العالم 2022، ولتحقيق انطلاقة قوية في التصفيات الآسيوية، خاصة أن المواجهة التالية ستكون خارج ملعبه أمام الأردن.

وتُعد مواجهة الغد هي المباراة الرسمية الأولى لروبرتو مانشيني مع الأخضر، حيث إنه خاض معسكرين في مدينة نيوكاسل الإنجليزية والبرتغال، ولعب 4 لقاءات، كانت جميعها ودية، ولم ينجح في تحقيق أي فوز.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

قائمة الأخضر

وكان مانشيني قد استدعى 28 لاعبًا لقائمة المنتخب السعودي، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي.

وضم حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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