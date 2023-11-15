المنتخب السعودي يسعى لانطلاقة قوية بالتصفيات النقل والخدمات اللوجستية تتوج جهودها بالحصول على آيزو ISO/IEC 20000 وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعدة تخصصات مارسيلو: رونالدو تحدث معي للانتقال للنصر لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023 نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري لقطات مذهلة لجريان سيول وادي بحرة لوبيتيغي يحسم موقفه من عرض الاتحاد وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.6% في 2024 أسباب الذعر الليلي عند الأطفال ونصائح لنوم هادئ
يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في الظهور بشكل مميز ضد نظيره الباكستاني، وتحقيق الفوز.
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الباكستاني، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويسعى الأخضر بقيادة مانشيني، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن المنتخب السعودي منذ نهائيات كأس العالم 2022، ولتحقيق انطلاقة قوية في التصفيات الآسيوية، خاصة أن المواجهة التالية ستكون خارج ملعبه أمام الأردن.
وتُعد مواجهة الغد هي المباراة الرسمية الأولى لروبرتو مانشيني مع الأخضر، حيث إنه خاض معسكرين في مدينة نيوكاسل الإنجليزية والبرتغال، ولعب 4 لقاءات، كانت جميعها ودية، ولم ينجح في تحقيق أي فوز.
وكان مانشيني قد استدعى 28 لاعبًا لقائمة المنتخب السعودي، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي.
وضم حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، عبدالإله هوساوي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.