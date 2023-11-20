المنتخب السعودي يواجه الأردن لأول مرة بتصفيات كأس العالم

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غدٍ، نظيره الأردني لأول مرة في تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الغد هي أول مباراة تجمع بين الفريقين، في تصفيات المونديال، حيث سبق لهما أن التقيا في بطولات عربية وفي كأس أمم آسيا.

المنتخب السعودي ضد الأردن

وسبق للأخضر مواجهة المنتخب الأردني في 13 مباراة، حيث فاز الأخضر في 6 مباريات، بينما فاز المنتخب الأردني في 5 مباريات، وكان التعادل حاضرًا بين المنتخبين في مباراتين.

وحقق الأخضر أعلى نتيجة في تاريخ المواجهات مع المنتخب الأردني، حيث فاز برباعية دون رد.

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من “محمد العويس في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي، صالح الشهري، محمد مران”.

وكان المنتخب السعودي، فاز على المنتخب الباكستاني في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي برباعية دون رد، أما المنتخب الأردني فتعادل مع منتخب طاجيكستان بهدف لكل فريق.