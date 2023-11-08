المنتخب السعودي يواجه باكستان على ملعب نادي الفتح

أعلن المنتخب السعودي، قبل قليل، عن إقامته مباراته ضد منتخب باكستان الأول لكرة القدم، على ملعب نادي الفتح في الأحساء.

المنتخب السعودي يُلاقي باكستان في الأحساء

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لملعب نادي الفتح، وأكد أن الأخضر سيبدأ عليه مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 أمام باكستان، يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر.

ويطمح الأخضر بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، في حضور الجماهير بأعداد كبيرة، لدعم وتحفيز اللاعبين، من أجل الظهور بشكل مميز أمام منتخب باكستان الأول لكرة القدم، وتحقيق الفوز.

الأخضر مع مانشيني

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرته مع المدرب الإيطالي بمعسكر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3/ 1، وكوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وخاض الأخضر مع مانشيني معسكرًا في البرتغال، شهر أكتوبر الماضي، وتعادل أمام المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بنتيجة 2\2، وخسر ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت برحيله.