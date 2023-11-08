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ضمن تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب السعودي يواجه باكستان على ملعب نادي الفتح

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
المنتخب السعودي يواجه باكستان على ملعب نادي الفتح
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المنتخب السعودي، قبل قليل، عن إقامته مباراته ضد منتخب باكستان الأول لكرة القدم، على ملعب نادي الفتح في الأحساء.

المنتخب السعودي يُلاقي باكستان في الأحساء

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لملعب نادي الفتح، وأكد أن الأخضر سيبدأ عليه مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 أمام باكستان، يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر.

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ويطمح الأخضر بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، في حضور الجماهير بأعداد كبيرة، لدعم وتحفيز اللاعبين، من أجل الظهور بشكل مميز أمام منتخب باكستان الأول لكرة القدم، وتحقيق الفوز.

ملعب نادي الفتح
ملعب الفتح – المصدر @SaudiNT

الأخضر مع مانشيني

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرته مع المدرب الإيطالي بمعسكر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، شهر سبتمبر الماضي، وخسر أمام كوستاريكا بنتيجة 3/ 1، وكوريا الجنوبية بهدف دون رد.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وخاض الأخضر مع مانشيني معسكرًا في البرتغال، شهر أكتوبر الماضي، وتعادل أمام المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بنتيجة 2\2، وخسر ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت برحيله.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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