المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول ضد الأردن بثنائية صالح الشهري

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أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراة الأردن في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، بتفوق الأخضر بنتيجة 2-0.
وسجل النجم صالح الشهري هدفي الأخضر في الدقيقتين الـ 10 و 30.
وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.
هدددددف!⚽
مبكرًا.. صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر⚽️🇸🇦
#السعودية_الأردن | #SSC pic.twitter.com/LcFZhJnpnA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023
هدددددف!⚽
صالح الشهري يضيف ثاني الأهداف لمنتخبنا الوطني🤩🇸🇦
#السعودية_الأردن | #SSC pic.twitter.com/l94FVwKZfO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023