المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول ضد الأردن بثنائية صالح الشهري

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراة الأردن في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، بتفوق الأخضر بنتيجة 2-0.

وسجل النجم صالح الشهري هدفي الأخضر في الدقيقتين الـ 10 و 30.

وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.