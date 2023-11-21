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المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول ضد الأردن بثنائية صالح الشهري

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول ضد الأردن بثنائية صالح الشهري
المواطن - فريق التحرير

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أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراة الأردن في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، بتفوق الأخضر بنتيجة 2-0.

وسجل النجم صالح الشهري هدفي الأخضر في الدقيقتين الـ 10 و 30.

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صالح الشهري - 1 - المنتخب السعودي - السعودية والأردن

وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.

 

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