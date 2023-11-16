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في التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا

المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على باكستان

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على باكستان
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان، في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتقدم الأخضر بهدف.

تقدم المنتخب السعودي

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان المقامة على ملعب نادي الفتح في الأحساء بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة، قبل أن ينجح النجم صالح الشهري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق.

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صالح الشهري
احتفال الشهري

ونجح صالح الشهري في هز الشباك بتسديدة صاروخية، وواصل الأخضر سيطرته، قبل أن يظهر منتخب باكستان الأول لكرة القدم برأسية قوية عند الدقيقة 16، ولكنها مرت أعلى عارضة الحارس محمد العويس.

مباراة السعودية ضد باكستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وواصل الأخضر الضغط بقوة، أملًا في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، إلا أن الدفاع وحارس المرمى تصدوا للهجمات، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي ضد باكستان بهدف دون رد.

مباراة السعودية وباكستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

مجموعة الأخضر في التصفيات

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي تضم باكستان، بجاني منتخبي الأردن وطاجيكستان، اللذين بدأوا مشواره اليوم بالتعادل الإيجابي.

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