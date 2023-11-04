المنشطات تعلن إيقاف عمر هوساوي 4 سنوات الاتحاد يُعيد للأذهان ذكرى موسم الهروب من الهبوط ليونيل ميسي: لا توجد فرصة للعودة إلى برشلونة! نفاد تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرائد إيلون ماسك يطرح حسابات إكس “الميتة” للبيع جيرارد يسعى لمصالحة جماهير الاتفاق ضد الرائد بالأرقام.. الهلال يواصل التألق مع جيسوس 10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن ياسين بونو يخطف الأنظار مع الهلال بدوري روشن
أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم السبت، عن إيقاف لاعب الهلال لألعاب القوى، عمر هوساوي لمدة 4 سنوات.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن قرار إيقاف عمر هوساوي، دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الإيقاف المؤقت في 11 أكتوبر الماضي، حيث تم أخذ العينة منه في شهر مايو، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.
ولفتت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إلى أنها منحت هوساوي، كافة حقوقه لحضور جلسات الاستماع، إلا أنه رفض فتح العينة الثانية.
وأضافت اللجنة في قرارها: “حظر مشاركة اللاعب في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، ومدتها 4 أعوام، على أن تكون عودته للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة”.
وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أنها مكنت هوساوي، من حقه في الاستئناف، كما تم تعميم العقوبة على الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، مع عقوبة إيقاف نجم الهلال، ليصبح اسم عمر هوساوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث أبدوا أسفهم لإيقافهم لمدة 4 سنوات.