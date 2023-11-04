المنشطات تعلن إيقاف عمر هوساوي 4 سنوات

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم السبت، عن إيقاف لاعب الهلال لألعاب القوى، عمر هوساوي لمدة 4 سنوات.

إيقاف عمر هوساوي

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن قرار إيقاف عمر هوساوي، دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الإيقاف المؤقت في 11 أكتوبر الماضي، حيث تم أخذ العينة منه في شهر مايو، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.

ولفتت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إلى أنها منحت هوساوي، كافة حقوقه لحضور جلسات الاستماع، إلا أنه رفض فتح العينة الثانية.

وأضافت اللجنة في قرارها: “حظر مشاركة اللاعب في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، ومدتها 4 أعوام، على أن تكون عودته للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة”.

وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أنها مكنت هوساوي، من حقه في الاستئناف، كما تم تعميم العقوبة على الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

الجماهير تتفاعل مع العقوبة

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، مع عقوبة إيقاف نجم الهلال، ليصبح اسم عمر هوساوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث أبدوا أسفهم لإيقافهم لمدة 4 سنوات.