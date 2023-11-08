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استحضار المباني التاريخية وأنماطها العمرانية

المنطقة المصرية في بوليفارد وورلد.. بوابة موسم الرياض إلى عصر الفراعنة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
المنطقة المصرية في بوليفارد وورلد.. بوابة موسم الرياض إلى عصر الفراعنة
المواطن - فريق التحرير

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تفردت منطقة بوليفارد وورلد بمفاهيم ترفيهية تتنوع في عرض أبرز ثقافات العالم في موسم الرياض 2023، حيث نقلت منطقة مصر زوار موسم الرياض إلى الواقع الحاضر والإتقان في استحضار المباني التاريخية وأنماطها العمرانية والأسواق وتذوق المأكولات التقليدية لأهل المنطقة وعيش التجارب والتفاصيل في رحلة ترفيهية مميزة.

مجسمات لأهرامات الجيزة

وتحتضن بوليفارد وورلد مجسمات لأهرامات الجيزة في منطقة مصر، إحدى المناطق الجديدة التي انضمت لزوار الموسم، وتظهر الأهرامات في صورة بصرية إبداعية كما تبدو عليه، وتعد من أشهر المعالم المصرية التي بنيت قبل نحو 25 قرنًا قبل الميلاد وتحتوي على ثلاثةِ أهرامات، هي: خوفو، خفرع، منقرع، وهي أسماء لملوك الفراعنة التي بنوها، إلى جانب وجود مجسم يحاكي أبو الهول الضخم في المنطقة.

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وتعكس منطقة مصر في بوليفارد وورلد ملامح من الحياة الشعبية التي يعشقها زوار مصر بكافة تفاصيلها، حيث تتشبع عين الزائر بتجربة واقعية وفريدة لمفهوم التسوق التراثي والشعبي، إذ تحتوي المنطقة على أكثر من 100 متجر يتيح للزوار اقتناء مشترياتهم من النحاس والفضة والمنتجات ذات الصنع المصري، بالإضافة إلى الأزياء الشعبية التي اشتهرت بها والمستلزمات المنزلية.

تجربة التسوق بالمناطق الشعبية

وتماثل فكرة التسوق بمنطقة مصر في بوليفارد وورلد تجربة التسوق بالمناطق الشعبية الأكثر شهرة في قلب القاهرة، حيث يستمتع زوارها بالجمع بين الترفيه ومشاهدة التقنيات الحديثة والآثار التي استوحتها المنطقة بقالب ترفيهي، إضافة إلى العروض الشعبية والتجارب التراثية الحية.

وتعد بوليفارد وورلد التي تطورت مساحتها بنسبة أكثر من 40%، إحدى أكبر مناطق النسخة الرابعة لموسم الرياض، وأكثرها تنوعًا واحتضانًا للتجارب الترفيهية القادمة من مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن حجز تذاكر الدخول لها عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

 

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