المواجهة الأولى بين السعودية والأردن في تصفيات المونديال

تترقب الجماهير مباراة السعودية والأردن، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبين لتقديم أداء مميز في التصفيات الآسيوية، وتحقيق الفوز.

المواجهة الأولى في التصفيات

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والأردن، على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتُعد مباراة السعودية والأردن المقبلة، هي الأولى بين المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، فيما تقابلا مرة واحدة في كأس آسيا 2011 التي أُقيمت في قطر، وحسمها النشامى بهدف نظيف.

وسبق أن تواجه المنتخبان، في 15 مباراة سواء على الصعيد الودي أو الرسمي، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا نسبيًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، مقابل 6 انتصارات للنشامى، وتعادلا مرتين.

السعودية والأردن في التصفيات

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، وتتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.