المودة تتوج بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية بـ 7 معايير و118 مؤشرًا

توجّت جمعية المودة للتنمية الأسرية بالمركز الأول في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية، ويأتي هذا الفوز للمرة الثالثة بالجائزة التي تشمل 7 معايير رئيسية و118 مؤشرًا.

اعتراف بالجهود

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، بأن جائزة الملك خالد ليست مجرد تقدير للجمعية بل هي اعتراف بالجهود الجماعية بين مجلس الإدارة وفريق العمل والشركاء في سبيل تحقيق التميز في خدمة الشريحة المستهدفة (الأسرة) وتعزيز تجربة المستفيد في ظل رؤية 2030 لتطوير القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعمق.

وتابع: نعتبر هذا التكريم بمثابة إنجازًا مشرفًا ومشجعًا وداعمًا لنواصل العمل بكل اجتهاد وإلهام لتقديم خدمات أفضل وتحقيق تأثير وأثر إيجابي في مجتمعنا، وبهذه الجائزة أصبحت عدد جوائز التميز الاجتماعي والمؤسسي والرقمي التي حصدتها المودة عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا 14 جائزة وتعتبر هذه الجوائز حافزًا للمودة لمزيد من العطاء بتميز، كما أنها تؤكد قوة تميز القطاع غير الربحي في المملكة عالميًّا تحت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أنها تحقق رؤية الجمعية بالوصول للعالمية بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

نموذج ملهم

كما أضاف السمنودي أن رؤية جمعية المودة أن تكون نموذجًا ملهمًا في بناء حلول منظومة حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع وتقدم خدماتها في جميع مناطق المملكة وخدمت منذ تأسيسها قبل 20 عامًا أكثر من 650 ألف أسرة في مجال الحماية والرعاية والتدريب والتوعية والتمكين والإرشاد لشرائح الأسرة المختلفة ومنها الطفل والشباب والمرأة والرجل وكبار السن عبر 91 مشروعًا رعويًّا وتنمويًّا، كما أن 80.7% من الأسر المستفيدة تحسنت جودة حياتهم، وتم تحقيق أثر تنموي أعمق معهم.

ونفذت المودة أكثر من 60 دراسة بحثية وأكثر من 33 ألف قضية أسرية تم حلها قبل وصولها للمحاكم وتم تمكين أكثر من 12 ألف امرأة معيلة لأسرتها اقتصاديًّا وتم تدريب أكثر من 137 ألف مستفيد على مهارات جودة الحياة الأسرية عبر منصة العائلة، وتم لم شمل أكثر من 27 ألف طفل بوالديهم، وتم حماية 28 ألف امرأة وطفل من العنف وعلاج أكثر من 25 ألف طفل من الاضطرابات السلوكية والنمائية وتأهيل أكثر من 5000 مختص في قضايا الأسرة، كما أن متوسط حالات الصلح بين الأسرة المتنازعة بلغت 58%، وبلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية أكثر من 31 مليون مستفيد، وعلى صعيد المنافسات والمشاريع الحكومية قامت المودة بتنفيذ 23 مشروعًا حكوميًّا، من خلال 500 موظف وموظفة و3500 متطوع ومتطوعة وتشرفت المودة بنقل التجربة لـ 216 جمعية ومؤسسة خيرية، وبلغت نسبة تطبيق معايير الحوكمة 99.66%.

طفل آمن مستقر

وأضاف أن الجمعية تحقيق أثر من خلال الوصول إلى طفل آمن مستقر نفسيًّا واجتماعيًّا وشباب واعٍ بدوره ومسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه ورجل واعٍ قادر على القيام بمسؤولياته وامرأة ممكنة وواعية بمسؤولياتها ودورها المؤثر وكبار سن سعداء ومشاركين إيجابيًّا في أسرهم ومجتمعهم.

وشكر السمنودي مؤسسة الملك خالد وإدارة الجائزة وشركاء المودة والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفريق العمل على الجهود المبذولة لتطوير أعمال الجمعية لخدمة أفضل للمستفيدين وتميز أداء الجمعية الاجتماعي والمؤسسي والمالي.