Icon

منتخب إسبانيا يدعم جافي Icon متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن Icon 14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon مباراة واحدة تمنح المنتخب السعودي التفوق ضد الأردن في تاريخ المواجهات Icon المودة تطلق عائلة مودة الكرتوني في اليوم العالمي للطفولة Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة لدى العليان القابضة Icon وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية Icon وظائف إدارية شاغرة في المجدوعي القابضة Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يحوي 14 حلقة تعزز القيم الأسرية

المودة تطلق عائلة مودة الكرتوني في اليوم العالمي للطفولة

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
المودة تطلق عائلة مودة الكرتوني في اليوم العالمي للطفولة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت جمعية المودة حملة توعوية تحت شعار “الطفولة حق” بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2023 والتي تتضمن دليل خدمات تنمية الطفولة بالمودة كما أطلقت مسلسل “عائلة مودة” الكرتوني على منصة شاهد MBC والذي يحوي 14 حلقة تعزز القيم الأسرية والاجتماعية لشريحة الأطفال من عمر 6-9 سنوات.

مهارات التعامل مع الأطفال

ونظمت الجمعية أمسية بعنوان مهارات وفن التعامل مع الأطفال كذلك تم إطلاق مجموعة من القصص التوعوية للأطفال ومعارض توعوية في المركز الرئيسي للجمعية و فروعها بمحافظة جدة ومكة والطائف والباحة وعسير ونجران وبيشة وجازان وفي مستشفى القاعدة البحرية بجدة ومستشفى الولادة بالعزيزية.

قد يهمّك أيضاً
إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي

إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي

أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. فيصل السمنودي أن الجمعية خدمت منذ العام 2020 وحتى تاريخه 30,942 طفل بشكل مباشر منهم 25.8% هذا العام عبر خدمات رعاية الطفولة والحماية من العنف والتدريب والارشاد والتوعية.

مبادرات عديدة

وأكد السمنودي أن المودة تهدف للوصول إلى طفل آمن ومستقر نفسيًا واجتماعيًا عبر سلامة وحماية الطفل وبناء قدراته من خلال مجموعة من المبادرات ومنها مركز الطفل المبتكر والذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوفير الدعم الأسري لهم ومعالجة الاضطرابات السلوكية والنمائية ومركز الحماية الأسرية الذي يهدف الى حماية الطفل من العنف والمساهمة في تعافي عبر برنامج تعافي الأطفال المعنفين.

وأضاف أن المودة ستهتم بتوفير بيئة بديلة وآمنة وسليمة لتبادل الزيارات والتهيئة و التدرج النفسي لأطفال الأسر المنفصلة وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الوالدين في التربية و حماية الأبناء من التحرش وتعزيز القيم الاسرية لشريحة الأطفال والسلامة الرقمية للطفل.

الجدير بالذكر أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطفل وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، كما وضعت نظام حماية الطفل من الإيذاء في العام 2016م.

وتضمنت رؤية المملكة 2030م استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة بين الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

ويمكن الاستفادة من البرامج التدريبية للطفولة عبر منصة العائلة أو الاستفادة من الخدمات الاستشارية التربوية المجانية عبر الهاتف رقم 920001421 او الحجز عبر الرابط هنا 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي
السعودية اليوم

24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023
آخر الاخبار

رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل...

آخر الاخبار
السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية بعد طفرتها الهائلة بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية...

السعودية اليوم
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

آخر الاخبار
الخام الأمريكي يهبط 4%
السوق

الخام الأمريكي يهبط 4%

السوق
6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار
السعودية اليوم

6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال
الرياضة

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

الرياضة