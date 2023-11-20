المودة تطلق عائلة مودة الكرتوني في اليوم العالمي للطفولة

أطلقت جمعية المودة حملة توعوية تحت شعار “الطفولة حق” بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2023 والتي تتضمن دليل خدمات تنمية الطفولة بالمودة كما أطلقت مسلسل “عائلة مودة” الكرتوني على منصة شاهد MBC والذي يحوي 14 حلقة تعزز القيم الأسرية والاجتماعية لشريحة الأطفال من عمر 6-9 سنوات.

مهارات التعامل مع الأطفال

ونظمت الجمعية أمسية بعنوان مهارات وفن التعامل مع الأطفال كذلك تم إطلاق مجموعة من القصص التوعوية للأطفال ومعارض توعوية في المركز الرئيسي للجمعية و فروعها بمحافظة جدة ومكة والطائف والباحة وعسير ونجران وبيشة وجازان وفي مستشفى القاعدة البحرية بجدة ومستشفى الولادة بالعزيزية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. فيصل السمنودي أن الجمعية خدمت منذ العام 2020 وحتى تاريخه 30,942 طفل بشكل مباشر منهم 25.8% هذا العام عبر خدمات رعاية الطفولة والحماية من العنف والتدريب والارشاد والتوعية.

مبادرات عديدة

وأكد السمنودي أن المودة تهدف للوصول إلى طفل آمن ومستقر نفسيًا واجتماعيًا عبر سلامة وحماية الطفل وبناء قدراته من خلال مجموعة من المبادرات ومنها مركز الطفل المبتكر والذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوفير الدعم الأسري لهم ومعالجة الاضطرابات السلوكية والنمائية ومركز الحماية الأسرية الذي يهدف الى حماية الطفل من العنف والمساهمة في تعافي عبر برنامج تعافي الأطفال المعنفين.

وأضاف أن المودة ستهتم بتوفير بيئة بديلة وآمنة وسليمة لتبادل الزيارات والتهيئة و التدرج النفسي لأطفال الأسر المنفصلة وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الوالدين في التربية و حماية الأبناء من التحرش وتعزيز القيم الاسرية لشريحة الأطفال والسلامة الرقمية للطفل.

الجدير بالذكر أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطفل وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، كما وضعت نظام حماية الطفل من الإيذاء في العام 2016م.

وتضمنت رؤية المملكة 2030م استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة بين الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

ويمكن الاستفادة من البرامج التدريبية للطفولة عبر منصة العائلة أو الاستفادة من الخدمات الاستشارية التربوية المجانية عبر الهاتف رقم 920001421 او الحجز عبر الرابط هنا