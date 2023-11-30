Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon 11 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا Icon الاتحاد لا يخسر ضد الخليج Icon أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS Icon أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد Icon وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الرياض والحزم Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نفذت شراكات إستراتيجية مع 68 جهة

المودة تقدم 468 مبادرة وخدمة مجانية لنحو 158 أسرة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
المودة تقدم 468 مبادرة وخدمة مجانية لنحو 158 أسرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عقد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية اجتماعه الـ 24، وتخلله مناقشة التطورات الحالية وملامح خطة العمل للعام 2024م.

 468 ألف خدمة

واستعرض المجلس الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للجمعية والذي نتج عنه خدمة أكثر من 158 ألف أسرة عبر 468 ألف خدمة بأثر بلغ 79%، فيما حققت المودة 3 جوائز تميز، ونفذت شراكات إستراتيجية مع 68 جهة ساهمت في تقديم مبادرات نوعية عززت من جودة حياة الأسرة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

فيصل بن فرحان: إسرائيل تنتهك القوانين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

فيصل بن فرحان: إسرائيل تنتهك القوانين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في...

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بالنمو والاستدامة، مع التركيز على تحليل التوجهات الاستراتيجية للعام 2024م وتعزيز الابتكار من خلال استحداث مبادرات تنموية نوعية وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأسرة وتساهم في تحقيق أهداف الرؤية.

خطط قادمة

كما استعراض المجلس الخطط القادمة لضمان النمو المستدام والاستمرارية في جودة الخدمات المقدمة للأسرة وتحسين جودتها عبر تقديم برامج نوعية ملهمة ومبتكرة تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية.

وأضاف: نهدف لتمكين الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار