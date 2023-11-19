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صاحبها رجل أعمال إسرائيلي وترفع علم جزر البهاما

الموساد وتفاصيل مثيرة وراء حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية في باب المندب

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الموساد وتفاصيل مثيرة وراء حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية في باب المندب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أفادت تقارير غربية أن مسلحين صعدوا على متن السفينة “Galaxy Leader” التي ترفع علم جزر البهاما أثناء سفرها جنوبًا عبر مياه البحر الأحمر في مضيق باب المندب في طريقها إلى الهند، إلا أنه اعترضتها جماعات الحوثي المسلحة.

واقعة اختطاف السفينة

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير لها اليوم الأحد، تفاصيل مثيرة وراء حادث اختطاف السفينة التي لم تحمل أي راكب إسرائيلي ولكن صاحبها رجل أعمال إسرائيلي له علاقة برئيس الموساد السابق، وكانت السفينة المسماة “جالاكسي ليدر” تم اختطافها من قبل جماعة الحوثيين.

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وقالت وسائل الإعلام العبرية: إن السفينة غادرت من ميناء بورسعيد قبل 4 أيام من اختطافها، كانت تتجه نحو الجنوب عبر البحر الأحمر باتجاه دولة الهند.

مهاجمة السفن ردًّا على حرب غزة

وأشار تقرير “ديلي ميل” إلى أن حاملة المركبات مسجلة تحت شركة بريطانية مملوكة جزئيًّا لرجل أعمال إسرائيلي، وهي مؤجرة حاليًّا لشركة يابانية.

ووفقًا لمسؤول ومصدر بحري، فقد استولى المتمردون على السفينة وحولوها إلى منطقة ساحلية يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وجاء ذلك بعد أن تعهدت الجماعات المسلحة، التي خاضت حربًا أهلية دامية ضد الحكومة اليمنية منذ التسعينيات، بمهاجمة السفن الإسرائيلية ردًّا على الحرب في غزة التي أطلقتها منذ الـ 7 من أكتوبر.

علاقة مالك السفينة بالموساد

ووفقًا لأحدث بيانات التتبع المتاحة، ظهرت السفينة آخر مرة شرق بورتسودان أمس السبت، وهي سفينة مسجلة في بريطانيا ومملوكة جزئيًّا للملياردير الإسرائيلي أبراهام أونغار الذي له علاقة وثيقة برئيس الموساد السابق يوسي كوهين. ويُظهر أحدث فيديو لواقعة اختطاف السفينة إرسال زوارق سريعة لمهاجمة السفينة والاستيلاء عليها.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفينة الإسرائيلية المختطفة من جانب جماعة الحوثي في اليمن، تم اقتيادها إلى ميناء الصليف في الجديد باليمن. ووصف الجيش الإسرائيلي اختطاف السفينة بأنه “حادث خطير للغاية وله عواقب عالمية”.

جنسيان المخطوفين على متن السفينة

وأفادت الجماعات المسلحة اليمنية اليوم الأحد عن استهدافها جميع أنواع السفن التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعمل لصالح الكيان، وناشدت الجميع بعدم التعامل معهم وتجنب التعامل معهم، ردًّا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

يذكر أن السفينة تشمل جنسيات مختلفة من بينها الأوكرانيين والبلغاريين والفلبينيين والمكسيكيين. ويوجد على متن السفينة 25 فردًا من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، ولم يكن هناك أي إسرائيليين على متن السفينة.

معلومات عن السفينة المختطفة

  • هي سفينة تحمل علم جزر البهاما.
  • تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية وتشغلها شركات إسرائيلية.
  • السفينة مخصصة لنقل البضائع وحمل المركبات.
  • طولها 189.2 متر × عرضها 32.29 متر

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