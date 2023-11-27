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مغامرة مليئة بالإثارة داخل بيت مامي كويست

المومياء المفقودة تنقل زوار موسم الرياض إلى سراديب الفراعنة

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
المومياء المفقودة تنقل زوار موسم الرياض إلى سراديب الفراعنة
المواطن - فريق التحرير

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تشكل تجربة المومياء المفقودة واحدة من التجارب المشوقة الجديدة في موسم الرياض هذا العام، حيث تأخذ زوار منطقة بوليفارد وورلد إلى سراديب الفراعنة، في مغامرة مليئة بالإثارة والحماس داخل بيت مامي كويست، إحدى تجارب المنطقة المصرية.

مؤثرات

ويمر الزوار من خلال التجربة بين عدد من شخصيات الفراعنة أثناء البحث عن المومياء المفقودة، وسط مؤثرات صوتية تزيد من شغف التجربة التي يقدر وقتها بنحو 15 دقيقة، في مساحة تتجاوز 700 متر، تحتوي على عدد من المتاهات الضيقة والمواقف المشوقة.

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وتتميز مسارات التجربة التي تستقبل يوميًّا أكثر من 1000 زائر بمساحات واسعة تضيق بشكل تدريجي أثناء تقدم الزوار من خلالها إلى عناصر مناطق داخلية تضم جسرًا للتنقل بين غرف الفراعنة والثعابين وعدد من الشخصيات والمجسمات الفرعونية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط: هنا.

 

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