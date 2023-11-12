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لخدمة أكثر من 2800 عقار

المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ شبكات المياه بمخطط الفضيلة جنوب جدة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ شبكات المياه بمخطط الفضيلة جنوب جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب في مخطط الفضيلة جنوب محافظة جدة، وذلك ضمن مشروعاتها التنموية لدعم البنية التحتية للمنظومة المائية، وزيادة نسبة التغطية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة، بتكلفة مالية قاربت (13) مليون ريال.

خطوط وشبكات مياه

وأوضحت أن المشروع المنفذ يهدف لإيصال المياه إلى المستفيدين، ويخدم أكثر من (2800) عقار، وذلك من خلال خطوط وشبكات مياه بأطوال تجاوزت (44،798) مترًا طوليًا، وبأقطار مختلفة جرى تنفيذها قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروع.

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تطوير الخدمات

وبيّنت الشركة أن المشروع المنفذ سيكون له الأثر في تطوير الخدمات المقدمة، وتحسين البنى التحتية، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مؤكدة أنها تعمل بوتيرة متسارعة ومتواصلة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها المستقبلية؛ لتحقيق الرفاهية للمواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها الكرام في مخطط الفضيلة جنوب محافظة جدة إلى طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

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