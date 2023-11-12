المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ شبكات المياه بمخطط الفضيلة جنوب جدة أمانة القصيم تطرح 82 فرصة استثمارية بمدينة بريدة بدءاً من الغد.. تقلبات جوية على معظم مناطق السعودية مخالفة منشأة مارست نشاط عرض كائنات فطرية دون ترخيص هواوي تطلق سيارة تتفوق على تسلا وبنصف الثمن الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تغادر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة محافظ الحريق يفعّل حملة “اعتناء” والأمر بالمعروف تشارك في معرض تابع للكلية التقنية طيران الرياض تستعد لطلب 100 طائرة بوينغ ماكس في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال أكتوبر
أعلنت شركة المياه الوطنية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب في مخطط الفضيلة جنوب محافظة جدة، وذلك ضمن مشروعاتها التنموية لدعم البنية التحتية للمنظومة المائية، وزيادة نسبة التغطية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة، بتكلفة مالية قاربت (13) مليون ريال.
وأوضحت أن المشروع المنفذ يهدف لإيصال المياه إلى المستفيدين، ويخدم أكثر من (2800) عقار، وذلك من خلال خطوط وشبكات مياه بأطوال تجاوزت (44،798) مترًا طوليًا، وبأقطار مختلفة جرى تنفيذها قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروع.
وبيّنت الشركة أن المشروع المنفذ سيكون له الأثر في تطوير الخدمات المقدمة، وتحسين البنى التحتية، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مؤكدة أنها تعمل بوتيرة متسارعة ومتواصلة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها المستقبلية؛ لتحقيق الرفاهية للمواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها الكرام في مخطط الفضيلة جنوب محافظة جدة إلى طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).