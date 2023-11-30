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بعد الفوز بسداسية نظيفة

النادي الأهلي يُنهي عقدة أبها

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
النادي الأهلي يُنهي عقدة أبها
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي، بتجاوز عقبة أبها اليوم.

الأهلي يفوز على أبها بعد غياب

ولعب أبها ضد الأهلي اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بسداسية دون رد.

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النادي الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أبها بعد غياب 5 مباريات متتالية في جميع البطولات، حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين، ويعود الانتصار الأخير إلى 13 يناير 2020 بنتيجة 3- 1، ضمن الجولة الـ14.

ورد الأهلي، الاعتبار أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، بعدما تسبب في إقصائه من دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة ضده بنتيجة 2- 1 في أكتوبر الماضي، ما عرض اللاعبين لانتقادات كبيرة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

الفريقان بدوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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