النادي الأهلي يُنهي عقدة أبها

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي، بتجاوز عقبة أبها اليوم.

الأهلي يفوز على أبها بعد غياب

ولعب أبها ضد الأهلي اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بسداسية دون رد.

ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أبها بعد غياب 5 مباريات متتالية في جميع البطولات، حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين، ويعود الانتصار الأخير إلى 13 يناير 2020 بنتيجة 3- 1، ضمن الجولة الـ14.

ورد الأهلي، الاعتبار أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، بعدما تسبب في إقصائه من دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة ضده بنتيجة 2- 1 في أكتوبر الماضي، ما عرض اللاعبين لانتقادات كبيرة.

الفريقان بدوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.