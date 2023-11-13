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مستهدف أن يسكن فيه 130 ألف شخص

الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر أن اسم “روشن” من اختيار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددًا على أن توفير الأمان للناس أولوية للمجموعة في تصميم الشوارع والفضاء الحضري بالمدن.

مواقع عديدة

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن في حواره إلى برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية: “نفكر في توفير خدمة تغيير المنزل بحسب المراحل العمرية للمالك واحتياجاته، ونمتلك 200 ألف كم مربع من الأراضي، ونستهدف بناء 400 ألف مسكن، كما أن لدينا أرضًا في القطيف في مراحل التخطيط الأولى، ولدينا موقع في الدمام ما زال في مراحل التخطيط”.

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وتحدث جروفر عن تفاصيل مشروع الفلوة في الهفوف بمحافظة الأحساء، وقال: “إن المبيعات ستبدأ العام القادم، أما مشروع مرافي شمال جدة فمن المستهدف أن يسكن فيه 130 ألف شخص، وسيكون هناك شقق وفلل وبيوت”، متابعًا: “في مشروع مرافي الناس سوف تسير عبر قنوات مائية”.

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن أن مشروع سدرة بشمال الرياض، سيكون فيه الاعتماد على الطراز المعماري السلماني، والمشروع به 8 مراحل بأكثر من 30 ألف وحدة، مشددًا على أنه ليس هناك مشاريع جديدة لم يُعلن عنها بشمال الرياض.

 

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