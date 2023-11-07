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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل في قطر

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل في قطر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام نظيره الدحيل القطري.

العالمي ضيفًا على الدحيل

ومن المقرر أن تُقام مباراة الدحيل ضد النصر على ملعب خليفة الدولي، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

النصر يسعى لتحقيق الفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لتحقيق أول انتصار على الأندية القطرية في ملاعبها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد الذي بدأ في عام 2003.

النصر في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة التي يخوضها العالمي أمام الأندية القطرية في ملاعبها في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، حيث لعب 3 مباريات ضد السد، ومرتين أمام الدحيل، ولم يحقق أي فوز، وخسر 3 مرات وتعادل مرتين.

النصر ضد الدحيل - أوتافيو

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