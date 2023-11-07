النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل في قطر

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام نظيره الدحيل القطري.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الدحيل ضد النصر على ملعب خليفة الدولي، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لتحقيق أول انتصار على الأندية القطرية في ملاعبها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد الذي بدأ في عام 2003.
وتُعد مباراة اليوم هي السادسة التي يخوضها العالمي أمام الأندية القطرية في ملاعبها في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، حيث لعب 3 مباريات ضد السد، ومرتين أمام الدحيل، ولم يحقق أي فوز، وخسر 3 مرات وتعادل مرتين.