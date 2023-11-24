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خلال مواجهة الأخدود اليوم

النصر عينه على الفوز الخامس تواليًا بدوري روشن

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
النصر عينه على الفوز الخامس تواليًا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الأخدود اليوم.

الأخدود ضيفًا على العالمي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضيفًا على نظيره النصر على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

مباراة النصر ضد الأخدود
موعد المباراة – المصدر @ALAKHDOUD

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في دوري روشن السعودي، حيث إنه منذ الجولة الثالثة، تمكن من تحقيق 6 انتصارات متتالية، قبل أن يكسر هذه السلسلة بتعادل ضد أبها بالجولة التاسعة.

النصر في دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

واستعاد النصر توازنه بعد ذلك، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، بجانب تألقه في دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، الذي خطف فيه بطاقة التأهل لربع النهائي.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود للظهور بشكل مميز، ومواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الحزم بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.

الأخدود - دوري روشن
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

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