النصر عينه على الفوز الخامس تواليًا بدوري روشن

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الأخدود اليوم.

الأخدود ضيفًا على العالمي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضيفًا على نظيره النصر على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في دوري روشن السعودي، حيث إنه منذ الجولة الثالثة، تمكن من تحقيق 6 انتصارات متتالية، قبل أن يكسر هذه السلسلة بتعادل ضد أبها بالجولة التاسعة.

واستعاد النصر توازنه بعد ذلك، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، بجانب تألقه في دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، الذي خطف فيه بطاقة التأهل لربع النهائي.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود للظهور بشكل مميز، ومواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الحزم بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.