النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلسلة انتصاراته مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ليُحقق رقمًا غائبًا عنه منذ عام 2014.

فوز النصر ضد الأخدود

ولعب النصر ضد الأخدود بالأمس على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

التألق مع لويس كاسترو

ولفتت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أن النصر تحت قيادة لويس كاسترو لم يتعرض للهزيمة في 19 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة لا هزيمة للفريق الأول لكرة القدم منذ عام 2014.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل في مباراة واحدة، وبلغت نسبة الفوز 96.5%، ووصل معدل الاستحواذ إلى 63.2%، وقام اللاعبون بصناعة 61 فرصة خطيرة.

وظهر العالمي بشكل مميز هجوميًا مع لويس كاسترو، حيث نجح في تسجيل 59 هدفًا خلال الـ19 مباراة، واهتزت شباكه 20 مرة، ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم إلى 3.9 تسديدة من أجل إحراز هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل مرة، والخسارة مرتين.