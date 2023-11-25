أرقام عبدالرزاق حمدالله في 50 مباراة مع الاتحاد حساب المواطن: إضافة التابع لا تؤثر على الدعم النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014 مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة سحب رعدية ممطرة وضباب على معظم المناطق موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة ترتيب الدوري السعودي بعد ثلاثية النصر ضد الأخدود خطوات تعديل البيانات الشخصية لمستفيدي الكهرباء ريمونتادا الطائي تقوده لفوز قاتل أمام الرائد رونالدو يقود النصر لفوز ثمين ضد الأخدود ويُقلص الفارق مع الهلال
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلسلة انتصاراته مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ليُحقق رقمًا غائبًا عنه منذ عام 2014.
ولعب النصر ضد الأخدود بالأمس على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
ولفتت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أن النصر تحت قيادة لويس كاسترو لم يتعرض للهزيمة في 19 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة لا هزيمة للفريق الأول لكرة القدم منذ عام 2014.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل في مباراة واحدة، وبلغت نسبة الفوز 96.5%، ووصل معدل الاستحواذ إلى 63.2%، وقام اللاعبون بصناعة 61 فرصة خطيرة.
وظهر العالمي بشكل مميز هجوميًا مع لويس كاسترو، حيث نجح في تسجيل 59 هدفًا خلال الـ19 مباراة، واهتزت شباكه 20 مرة، ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم إلى 3.9 تسديدة من أجل إحراز هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل مرة، والخسارة مرتين.