النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر لثمن النهائي

حقق فريق النصر فوزًا بصعوبة على حساب مضيفه الدحيل القطري بنتيجة 3- 2، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا؛ ليضمن بذلك الفوز التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال.

النصر يسجل ثلاثية

وتقدم الدحيل بالهدف الأول عبر البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

ثم سجل البرازيلي تاليسكا هدفين لأصفر الرياض في الدقيقتين الـ 27 والـ 37.

وفي الشوط الثاني، سجل تاليسكا الهدف الثالث له وللعالمي في الدقيقة الـ66.

ثم قلص فيليب كوتينيو الفارق لنادي الدحيل بالهدف الثاني في الدقيقة الـ81.

وشهدت المباراة طرد اللاعب خالد محمد من الدحيل في الدقيقة الـ91، وذلك بعد ضربه للاعب البرتغالي أوتافيو.

وأصبح رصيد الأصفر بعد الفوز 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة.