النصر يتفوق على الخليج بهدف رونالدو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والخليج في الجولة الـ12 من دوري روشن، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

النصر ضد الخليج

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد للنصر في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول وذلك من تصويبة قوية.

ويسعى الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض للفوز والوصول إلى النقطة رقم 28 والحفاظ على تواجده في المركز الثاني في جدول الترتيب، مع تقليص الفارق مع المتصدر نادي الهلال إلى 4 نقاط.

وقبل مباراة النصر والخليج، كان أبها انتصر على الأخدود بنتيجة 3-2 في الجولة الـ12 من دوري روشن.

وكان زعيم الجنوب تقدم بالهدف الأول عبر البولندي جريجور كريتشوفياك في الدقيقة الـ20، ثم نجح فريق الأخدود بعد ذلك في إحراز هدفين عبر كل من ” أندريه بوركا” و ” مصلح الشيخ” في الدقيقتين الـ 26 والـ32.

وفي الشوط الثاني، نجح زعيم الجنوب في تسجيل الهدفين الثاني والثالث عبر اللاعبين سولومون كفير بالخطأ في مرماه والكاميروني كارل إيكامبي في الدقيقتين الـ 60 والـ70.