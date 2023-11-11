النصر يتفوق على الوحدة بثنائية في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بثنائية دون رد في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.
وسجل البرازيلي أليكس تيليس الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ11 ثم أضاف الفريق الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالإله العمري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.
وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو اختار تشكيلًا للمباراة مكونًا من: “” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، محمد آل فتيل، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وكانت مباريات أول أمس الخميس، في بطولة دوري روشن، انتهت بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.
وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.
وفي مواجهات اليوم السبت، تعادل الفيحاء بدون أهداف مع الاتفاق، وفاز الأخدود على الحزم بثنائية لهدف.
هدددددف!⚽
تيليس حطها 🧠
هدف نصراوي أول🔥
الوحدة 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/Fbw0gsjB6f
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
هدددددف!⚽
رأسية العمري تمنح النصر الهدف الثاني ⚽🔥
الوحدة 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/AwVypwJpHv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023