النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.

وسجل اللاعب سامي النجعي، الهدف الوحيد لأصفر الرياض بالدقيقة الـ12 مع بداية المباراة.