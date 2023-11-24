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النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.

وسجل اللاعب سامي النجعي، الهدف الوحيد لأصفر الرياض بالدقيقة الـ12 مع بداية المباراة.

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