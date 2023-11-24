النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.
وسجل اللاعب سامي النجعي، الهدف الوحيد لأصفر الرياض بالدقيقة الـ12 مع بداية المباراة.
هدف سامي النجعي بصوت عبدالله الغامدي ⚽🔥
النصر 1 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/YNMkyr0nAz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023